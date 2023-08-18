ЧП на шахте "Казахстанская": найдено тело второго горняка

После аварии на шахте "Казахстанская" спасатели нашли тело второго горняка, передаёт BaigeNews.kz.

"Всю ночь силами четырех отделений производились работы по поиску шахтеров, которые не вышли при возникновении пожара, проводились мероприятия по тушению пожара. В результате выполненных мероприятий были обследованы горные выработки по четырем направлениям, примыкающим к аварийной выработке. По состоянию на 8 часов 15 минут силами горноспасательных отделений был обнаружен второй пострадавший без признаков жизни. На данный момент идет работа по его эвакуации на поверхность", - сказал первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" Геннадий Силинский.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Вчера, 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. Ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.