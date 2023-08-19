Премьер встретится с родными погибших шахтёров
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Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Планируется, что премьер встретится с членами семей шахтёров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz
Также, по информации пресс-службы Правительства РК, премьер-министр проведёт оперативное совещание с руководством акимата и центральных госорганов.
В городе Шахтинске Премьер-Министр в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются.
Алихан Смаилов также встретился с супругой шахтера Армана Кашкея, погибшего на шахте имени Ленина в ноябре прошлого года.
Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.
Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. 17 августа, в 19 часов вечера стало известно о найденном теле 58-летнего Виталия Слюнькова — электрослесаре 5-го разряда. 18 августа, в 9 часов утра был обнаружен ещё один шахтёр без признаков жизни. Тело третьего горняка нашли в этот же день нашли полудня. В настоящее время ведётся опознание тел. Продолжаются поиски двух оставшихся в шахте горняков.
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