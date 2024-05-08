Жена дипломата заявила о бытовом насилии: она возвращается в Казахстан

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш, которая заявила о регулярном насилии со стороны мужа, возвращается в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд "НеМолчиKZ".

"Министерство иностранных дел организовали перелёт для Карины. Главное – ей передали детей. Дети с мамой! В аудио благодарность мамы Карины. Сейчас всё хорошо!", – сообщается на Instagram-странице фонда.

Отмечается, что впереди будет большая работа:

- Сакена Мамаш нужно привлечь к ответственности за систематические истязания и побои;

- определить место жительство детей с матерью;

- провести процедуру развода, раздела имущества и взыскания алиментов.

"Карина настроена идти до конца", – сообщили в фонде.

Ранее Карина Мамаш записала видеобращение. Она заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.