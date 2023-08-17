На шахте в Темиртау началась эвакуация горняков

Авария произошла на шахте "Казахстанская", которая относится к "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что загорелась конвейерная лента.

Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 131 человек уже выведен.

"На шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии", - говорится в сообщении АМТ.

К месту происшествия прибыли три отделения республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и департамента по ЧС. Также ожидается прибытие дополнительных спасательных отрядов.