На шахте в Темиртау началась эвакуация горняков
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
328Фото: Ekaraganda.kz
Авария произошла на шахте "Казахстанская", которая относится к "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что загорелась конвейерная лента.
Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 131 человек уже выведен.
"На шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии", - говорится в сообщении АМТ.
К месту происшествия прибыли три отделения республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и департамента по ЧС. Также ожидается прибытие дополнительных спасательных отрядов.
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