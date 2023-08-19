За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что за всё время на "АрселорМиттал Темиртау" внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих предприятия. Речь о этом шла на совещании, посвящённом трагедии на шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, на шахте продолжаются поиски двух пропавших горняков и тушение пожара на угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействовано 4 отделения горноспасателей.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, анализ показал, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АМТ не снижается. Так, за 2016-2022 годы произошло 18 аварий, в результате которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. Только за 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировано 4 аварии, при этом пострадал 21 человек, погибло 12 человек.

Среди основных причин аварийности – неудовлетворительная организация технологических процессов, сознательное пренебрежение требованиями безопасности, неэффективность производственного контроля, а также износ основного и вспомогательного оборудования.

По итогам 7 месяцев этого года на угольных предприятиях АО "АМТ" проведено 6 проверок. Выявлено 957 нарушений требований промышленной безопасности. В Специализированный межрайонный экономический суд направлено 7 исковых заявлений о приостановке 55 опасных производственных объектов и опасных технических устройств. В настоящее время решением суда остановлено 25 объектов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что за последние годы с компанией "АрселорМиттал Темиртау" был подписан ряд стратегических документов об инвестициях в модернизацию производства и мероприятия в сфере промышленной безопасности. Однако предприятие не исполняет принятые на себя обязательства.

Так, ежегодная прибыль направляется только на поддержание текущей деятельности. К примеру, ряд коксовых батарей и цех химического улавливания находятся в аварийном состоянии. Печной фонд разрушается, при этом не заключены контракты на строительство двух новых печей. В результате это приводит к сокращению производства.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

"В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

"На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион", — указал Алихан Смаилов.

По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.

"Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объёмы выпуска стали сократились вдвое – с более чем шести миллионов тонн до трёх млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть", — подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что утрачены компетенции по выпуску лонжеронной и электротехнической стали, белой жести и других высокомаржинальных номенклатур. Как результат, численность занятых сокращена с 72 тысяч до текущих порядка 28 тысяч человек.

Алихан Смаилов указал, что не лучшим образом обстоят дела и с обязательствами по инвестициям – они только декларируются, но не исполняются. В 2018 году между Министерством индустрии, акиматом Карагандинской области и "АрселорМиттал Темиртау" была подписана Дорожная карта по развитию предприятия до 2020 года.

"Инвестиции были заявлены в размере 305 миллиардов тенге. Однако эти обязательства не выполнены", — подчеркнул он.

В 2021 году планировалось подписание Соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более трёх миллардов долларов. Однако компания представила проект только на один миллиард.

"По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.

"Акимату Карагандинской области совместно с "АрселорМиттал Темиртау" нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда", — заключил он.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.



Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. Продолжаются поиски двух оставшихся в шахте горняков.

Ранее в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.

В данный момент премьер-министр страны с рабочей поездкой находится в Карагандинской области. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.