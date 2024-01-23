"Сильных и разрушительных землетрясений не ожидается" - Министр по ЧС

В Казахстане не ожидается сильных и разрушительных землетрясений, заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно проведенного заседания сейсмопрогнозной комиссии на территории города Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи, прошу жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. В настоящее время в регионах проводятся комиссионные обследования возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе защитных гидротехнических объектов. Департаментами по ЧС фиксируются все сообщения граждан и незамедлительно осуществляются выезда. Одновременно среди населения проводится широкая агитационно-разъяснительная работа по действиям при землетрясениях . Силы и средства неподверженных регионов также приведены в готовность к переброске в зону возможной чрезвычайной ситуации", - сказал министр на заседании правительства.

Он также подробно доложил премьер-министру Алихану Смаилову о том, как действовали службы спасения в Алматы. Министр подчеркнул, что пострадавших не было.

"23 января 00:09 часов, по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264-х километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики. По состоянию на 07:00 часов сегодняшнего дня зарегистрировано три сейсмических события (00.09 часов, 00.42 и 01.36 часов) с максимальной ощутимостью в Алматы - пять баллов, Шымкент - два, Жамбылская область два-три и область Жетысу - 4 балла. По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. Под председательством министра по ЧС в Министерстве по чрезвычайным ситуациям был развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС", - сказал министр.

По его словам, силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развёрнуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения находится в готовности к реагированию.

Сырым Шарипханов добавил, что сегодня ночью были задействованы пункты приема пострадавшего населения. Они имеются во всех регионах. Данные о ближайших пунктах размещены на платформе 2ГИС и информационных QR-табличках в подъездах многоквартирных жилых домов

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02:08 часов 23 января, ДЧС охарактеризовал сейсмообстановку в Алматы как спокойную.

По данным на 03:00 часов 23 января, в результате землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана пострадало восемь человек в Алматы. Все они сразу были доставлены в стационары города.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.

Ранее в ДЧС сообщили, что за ночь на номера горячей линии поступило 377 звонков. Также в ведомстве объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы.