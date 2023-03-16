Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане"

Фото: akorda.kz

Ровно год назад 16 марта 2022 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".

Как были выполнены поручения президента за год? Что изменилось в стране, и стал ли Казахстан "новым", читайте в материале BaigeNews.kz.

Январские события

Первой темой мартовского Послания стали январские события. Президент назвал произошедшее "вызовом нашей государственности" и заверил, что все виновные понесут наказание.

"Лица, совершившие серьёзные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам – значит предать память невинно погибших (...). Январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности. Мы стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять своё государство", - сказал тогда глава государства.

С тех пор в стране были усилены меры безопасности. В рейтинге военной мощи Казахстан занял 63 место в мире. Что касается следствия по Кантару, оно ещё ведётся. Правоохранительные органы продолжают находить схроны с оружием, похищенным в январе 2022 года. Были сняты с должности высокопоставленные чиновники: министр обороны Мурат Бектанов, впоследствии осужденный на 12 лет, глава МВД Ерлан Тургумбаев, глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев и другие.

Однако вопросы ещё остались. В частности, главным организатором неудавшегося госпереворота был назван Карим Масимов, но осталось неясным, действовал ли он в своих интересах или выполнял чьи-то поручения. На волновавший казахстанцев вопрос, причастен ли к "январю" Н. Назарбаев, генпрокурор Берик Асылов не ответил, сославшись на тайну следствия. Также осталась непонятной роль Самат Абиша, известно только, что он был допрошен в качестве свидетеля.

Фото BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

"Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство"

Одним из главных месседжей Послания стал переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

"Сегодня у нас буквально всё замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост её председателя", - объявил глава государства.

Он также высказался о непотизме:

"Для ближайших родственников Президента будет введён законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции", - сказал Токаев.

Этот шаг вызвал довольно позитивный отклик у казахстанцев, учитывая, что так называемое "кумовство", как известно, было довольно распространённым явлением среди представителей власти.

Президент также предложил ввести положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счётного комитета и Конституционного совета; запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий и сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов.

И, действительно, принятые пятого июня на референдуме поправки в Конституцию позволили воплотить эти новшества в жизнь. Сам референдум ведущие иностранные СМИ назвали знаковым моментом в истории "Нового Казахстана", который выбрал демократический путь.

Фото BaigeNews.kz/Шакиров Газиз

Ещё одним поворотным шагом стало учреждение Конституционного суда. Теперь каждый казахстанец, который посчитает, что какие-либо законы, инструкции или правила затрагивают его конституционные права, сможет обратиться в Конституционный Суд и получить защиту.

Среди других демократических новшеств: казахстанцы смогут выбирать акимов районов и городов областного значения и отзывать избранных ими депутатов мажилиса.

Выборы

В своём Послании Токаев подробно остановился на модернизации выборов:

"Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное, многодневное. Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае необходимости постепенно внедрять его".

С марта 2022 года в Казахстане прошло несколько выборов, в том числе президентские. Явка была высокой, международные наблюдатели хвалили проведение выборов. Так, была регламентирована агитация, оформлена деятельность наблюдателей. 19 марта в стране состоятся выборы в мажилис и маслихаты, которые пройдут уже по новой системе с участием самовыдвиженцев. Появилась квота для женщин, молодёжи и лиц с особыми потребностями. Впервые в подобных выборах появится графа "против всех".

К слову, почему нельзя проголосовать онлайн, ответил глава минцифры Багдат Мусин. По его словам, голосование посредством ЭЦП может оставить "цифровой след", в то время как выборы должны проводиться в режиме строгой анонимности.

Новые регионы Казахстана

В прошлом году некоторые казахстанцы проснулись уже в других городах и областях: Токаев в своём Послании поручил образовать Абайскую область, центром которой стал город Семей. Жезказганская область стала Улытауской с центром в Жезказгане, а Алматинская была разделена на две части: Алматинскую с центром в городе Капшагай и Жетысускую с центром в Талдыкоргане. Капшагай был переименован в Конаев. Казахстанцы, в целом, с позитивом восприняли новые территориальные разделения. Особенно жители Семея, считавшие, что их город ранее необоснованно обделялся властями.

Фото almaty.tv

Развитию регионов глава государства, в целом, уделил большое внимание, совершив в прошлом году несколько рабочих визитов и встретившись в общественностью на местах. Так, например, Конаев с лёгкой руки президента должен стать "умным" городом, а между ним и Алматы может появиться Gate city. Что касается областей Улытау, Абай и Жетысу, можно отметить, что разделение некогда бесперспективных районов позволило привлечь внимание к новым административным центрам и соответственно финансирование. И если в начале 2000-х эти регионы постепенно "умирали", происходил отток населения, останавливались производства, то теперь переход от районного уровня в областной резко повышает статус и финансовые потоки из бюджета. (Подробнее об изменениях в этих регионах можно прочитать здесь)

Антикризисные меры

Последним пунктом Послания стали антикризисные меры в условиях глобальных политических изменений и санкций.

"Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер. Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности", - сказал Токаев.

Помимо стабилизации тенге президент уделил внимание продовольственной безопасности страны и ценам.

Правительство разработало общенациональный план по реализации послания. Проект плана состоял из 36 мероприятий по 10 направлениям, направленным на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.

В частности, последние включали в себя проведение мероприятий, направленных на:

- обеспечение устойчивости финансовой системы,

- контроль и снижение инфляции,

- сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках,

- поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности и поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций,

- качественное проведение посевной кампании, запасов семян и удобрений.

Что мы имеем год спустя? Меры по реализации Послания были реализованы.

Однако, недовольство казахстанцев на протяжении года вызывал рост цен на продукты. К первому марта инфляция достигла почти 21%.