Конституционный суд и права человека. Какие шесть законов подписал глава государства

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Во время своего мартовского Послания глава государства анонсировал масштабные политические реформы в стране, и спустя почти восемь месяцев публично подписал шесть важных для страны законов. О том, что это за документы и как они повлияют на жизнь казахстанцев — в материале BaigeNews.kz.



1."О Конституционном Суде Республики Казахстан"

С 1 января 2023 года вместо Конституционного Совета в стране начнёт функционировать Конституционный Суд.

В него войдут 11 судей, в том числе председатель и его заместитель. Четверых судей будет назначать президент, ещё шестерых — парламент, и по три — каждая палата. Председателя Конституционного Суда назначает президент с согласия сената, заместитель председателя займёт эту должность также по решению главы государства, но по представлению председателя Конституционного Суда.

Кандидатом в судьи может стать только гражданин Казахстана не моложе 40 лет. Он должен иметь высшее юридическое образование, высокую квалификацию в области права, а также стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет и безупречную репутацию. Судью Конституционного Суда назначают на срок восемь лет. При этом один и тот же человек не может быть назначен повторно.

Нужно отметить, что функционал Конституционного Суда будет гораздо шире, чем у его предшественника — действующего сегодня Конституционного Совета.

Конституционный Суд точно также будет рассматривать вопросы правильности проведения выборов и референдума, официальное толкование норм Конституции и другие. Кроме того, дополнительно у Конституционного Суда появятся полномочия рассматривать обращения граждан и проверять на соответствие Конституции нормативные правовые акты, затрагивающие конституционные права и свободы граждан.

Теперь каждый, кто посчитает, что какие-либо законы, инструкции или правила затрагивают его конституционные права, сможет обратиться в Конституционный Суд и получить защиту.

Кроме того, в Конституционный Суд может обратиться уполномоченный по правам человека с вопросом о соответствии Конституции нормативных правовых актов, в целом затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина.

Конституционный Суд сможет решать признавать нормативный правовой акт соответствующим, либо не соответствующим Конституции. Если документ признан неконституционными, то его будут отменять.

Такая модель Конституционного Суда имеется в большинстве развитых стран и позволяет установить верховенство права.

Человек в праве обратиться в Конституционный суд, если НПА применён в конкретном судебном деле с участием этого гражданина, при этом решение суда должно вступить в силу.

Также есть случаи в которых гражданину не обязательно сначала обращаться в суд. Например, когда есть официальное разъяснение Верховного Суда о том, что другое применение оспариваемого акта не предполагается или положения закона имеют императивный характер, то есть по другому применяться они не могут.

Право обращения в Конституционный Суд получает Генеральный Прокурор, который в своей работе наиболее часто сталкивается с различными нарушениями конституционных прав граждан и может поставить вопрос о соответствии любого нормативного правового акта Конституции.

Конституционный Суд будет рассматривать обращения Генерального Прокурора и по другим основаниям. Например, по вопросам толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации.



2. "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"

Теперь уполномоченный по правам человека сможет обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить, соотвествует ли закон или другой НПА, основному закону страны.

Также уполномоченный по правам человека имеет право беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные соцуслуги и учреждения уголовно-исполнительной системы, а также беседовать с людьми, которые там находятся, используя с их согласия аудиозапись, фото- и видеосъёмку.

Уполномоченный по правам человека сможет рассматривать жалобы казахстанцев, а также иностранцев, живущих в стране и лиц без гражданства. Затем он имеет право обратиться в суд с иском. Всё это в том случае, если из-за действия или бездействия госорганов нарушены права и свободы граждан.

Также уполномоченный может рекомендовать правительству, госорганам или должностным лицам меры по профилактике нарушений прав человека.

Кроме того, будет контролировать деятельность организаций, отвечающих за предупреждение пыток и других жестоких методов наказания.

Уполномоченный также имеет право участвовать в урегулировании спора между госорганами, акиматами, иными организациями и гражданами.



3."О прокуратуре"

Генеральный прокурор имеет право обращаться в Конституционный Суд с требованием растолковать ту или иную норму Конституции, а также чтобы выяснить, соответствует ли какой-либо международный договор и или НПА Конституции.

Генеральный прокурор также сможет обращаться в Верховный Суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики.

Нормативные правовые акты Генерального прокурора теперь обязательно должны быть официально опубликованы. Кроме того, введен новый акт прокурорского реагирования – разъяснение о недопустимости нарушений закона.

Кроме того, Генеральный прокурор может взаимодействать в своей работе с уполномоченным по правам человека, госорганами, органами местного самоуправления и другими организациями.



4. "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года"

В Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" внесены поправки, благодаря которорым государство перейдёт к смешанной избирательной системе.

Это коснётся выборах депутатов мажилиса и маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы. Половину из них будут выбирать по системе пропорционального представительства по территории избирательного округа. Другую половину будут выбирать по одномандатным территориальным избирательным округам. Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Кроме того, казахстанцы смогут выбирать акимов районов и городов областного значения.

При этом закон запрещает иностранцам вмешиваться в подготовку и проведение выборов.

Членом избирательной комиссии теперь не сможет быть человек, которого выдвинуло общественное объединением, получающее финансирование от международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных госорганов, иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства.

Наблюдателями от политических партий и общественных некомерческих организаций смогут быть только граждане РК.

Ещё одно новшество — если казахстанцы утратят доверие к избранному ими депутату мажилиса, то его могут отозвать.

Близкие родственники президента страны не смогут занимать должности политических госслужащих, а также руководить субъектами квазигосударственного сектора. Перечень близких родственников определён Конституционным законом "О Президенте Республики Казахстан".

К их числу относятся также супруга или супруга, близкие родственники супруги или супруга, супруги детей, дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр.

Близкие родственники президента, которые уже сейчас занимают указанные должности, должны будут подать в отставку, либо освободить занимаемую должность в течение месяца со дня введения в действие поправок.

В последующем, близкие родственники президента, если они занимают должности на госслужбе, должны будут подать в отставку в течение месяца с момента принесения присяги президентом.



5. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года".

Документ указывает, что земля, её недра, вода, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. При этом государство будет осуществлять право собственности от имени народа и реализовывать его через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана.

В Законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" появился новый механизм процедуры согласования кандидатов акимов областей, городов республиканского значения и столицы депутатами маслихатов региона.

Акимов районов и городов областного значения будут избирать жители сроком на четыре года. Кандидатами могут быть граждане РК не моложе 25 лет. При этом нельязя избрать одного и того же акима более двух раз подряд.

Акимам и их заместителям запрещено занимать должности в филиалах и представительствах политических партий. Если вновь избранные акимы уже занимают эти должности, то их нужно освободить в течение 10 дней со дня назначения или избрания.

Поправки в Закон "О политических партиях" позволят упростить процедуру регистрации партий. Теперь это может быть организация с числом не менее пяти тысяч членов, тогда как раньше для регистрации требовалось 20 тысяч. Минимальная численность региональных представительств политических партий снижена с 600 до 200 человек, сокращено требование по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек.

6. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях".

Вводится административная ответственность за проявление неуважения к Конституционному Суду или его судье, в том числе за неявку в Конституционный Суд без уважительных причин, неподчинение распоряжениям председательствующего в заседании;

воспрепятствование осуществлению законной деятельности представителя Уполномоченного по правам человека в области, городе республиканского значения, столице; распространение субъектами телерадиовещания любых агитационных материалов в новостных, аналитических программах; публикацию пользователями онлайн-платформ сведений, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

Новая ответственность вводится в действие по истечении 60 календарных дней после публикации закона. Что же касается ответственности за проявление неуважения к Конституционному Суду или его судье, то она будет введена с 1 января 2023 года, когда начнёт работать Конституционный Суд.