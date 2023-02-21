Год спустя: что изменилось в воссозданных областях Улытау, Абай и Жетысу

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В марте 2022 года Президент выступил с внеочередным Посланием народу Казахстана, где представил программу комплексной модернизации политической системы. Именно тогда прозвучала инициатива о создании трёх новых областей: Абай – с цент­ром в Семее, Улытау – с цент­ром в Жезказгане и Жетысу – с центром в Талдыкоргане. А административной центр Алматинской области – Капшагай – был переименован в Конаев. Эксперт Мадия Торебаева сделала обзор того, как изменились теперь уже воссозданные регионы, передаёт BaigeNews.kz.

Область Улытау: пока лишь планы по плану

Почти год спустя, трудно сказать, что в области что-то кардинально изменилось. Пока всё только в планах, за исключением образования отдельного административного института. В остальном область живёт, как и прежде, занимаясь насущными проблемами.

В состав области Улытау вошли три города – Жезказган, Каражал, Сатпаев, а также два района – Жанааркинский и Улытауский. Общая площадь – 18 893 661 га.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2022 года в области Улытау рентабельность крупных и средних предприятий показала убыток 1,9%. Для сравнения в Карагандинской области – рост до 7,6%. При этом область находится в числе аутсайдеров по количеству действующих предприятий. По статданным на первое января 2023 года в области зарегистрировано 18 760 субъектов МСП. Поэтому очень важно, чтобы намеченные и уже начатые государством проекты в области реализовались.

Первое: кадровый вопрос. В ноябре 2022 года новообразованную область возглавил уроженец Жезказгана Берик Абдыгалиулы, уверенно заявляющий, что готов изменить ситуацию в области по многим проблемным вопросам. По его словам, для работы в областном управлении специально выбирали людей, не понаслышке знакомых с вверенной им работой. Но аким столкнулся с серьезной проблемой – с нехваткой кадров.

"В областное управление мы максимально старались брать людей с акиматов наших – с города, районов. Мы с каждого района взяли по 1-2 человека. Я советовался с жителями, кто в регионах готов работать, у кого есть потенциал, возможности. Особенно по начальникам областного управления максимально старались взять опытных людей, которым доверяет население", – говорит Берик Абдыгалиулы.

Видимо поэтому уже в 2023 году в Жезказгане торжественно была открыта "Школа молодого госслужащего". Этот республиканский проект реализован Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по области Ұлытау совместно с областным акиматом.

Второе: Комплексный план развития. До образования новой области из региона только в 2022 году уехало около 5,5 тысяч человек, в 2021 году – около 8 тысяч. Для области, где проживает всего 227 тысяч человек или 16,5% от прежнего "материнского" региона, это серьёзный отток. Вся надежда на Комплексный план социально-экономического развития области Улытау на 2022-2026 годы и выделенные на заявленные проекты средства из бюджета и привлеченные инвестиции.

"Было привлечено 375 млрд тенге из республиканского бюджета. 144 млрд тенге – из местного бюджета. 1,8 трлн тенге – инвестиции. В основном это предприятия металлургической промышленности, сельского хозяйства", – рассказал аким.

Предполагается, что в течение пяти лет в области будет реализовано 14 инвестпроектов. Среди них – "Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов", "Модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения "Жаман-Айбат" (оба – ТОО "Корпорация "Казахмыс"), "Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента" (ТОО "КазХимСинтез"), "Строительство перерабатывающего комплекса на руднике "Ашиктас" по технологии кучного выщелачивания золотосодержащих руд" (ТОО "Ulytau Gold"), "Комплекс драгоценных металлов и полиметаллов" (ТОО "Quzhal Resources") и "Строительство завода по производству меди методом селективной экстракции и электролиза (SX-EW) с участком кучного выщелачивания для переработки медесодержащих окисленных руд в г. Сатпаев" (ТОО "Компания Сары Тау"). В результате общая сумма инвестиций в область составит 139,5 млрд тенге.

Также в рамках Комплексного плана развития будет реализован инвестиционный проект "Создание животноводческого комплекса на 10 тысяч голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, холодильными камерами с последующей глубокой переработкой мяса", на базе ТОО "ULY DALA CO".

В сфере ЖКХ планируется строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300 км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения.

Для решения проблемы нехватки медицинских учреждений предусматривается строительство и капитальный ремонт пяти объектов здравоохранения. В сфере образования планируется запуск четырёх новых детских садов на 880 мест и четырёх дворцов школьников на 1100 мест, также будет проработан вопрос строительства государственного технического университета.

В сфере культуры и спорта планируется строительство и реконструкция шести объектов культуры. Кроме того, будет проведена реновация жилищного фонда Жезказгана, которая затронет 137 домов, и реконструкция железнодорожного вокзала и аэропорта.

Ожидается, что до 2026 года в области Улытау будет создано около 9,5 тысяч новых рабочих мест.

Третье: поддержать наработанное. В настоящее время перед местными органами управления стоит задача по формированию стабфонда. В этой связи было заключено 223 меморандума по снижению торговой надбавки с 15% до 10%. Согласно информации СПК "Ұлытау", из резерва Правительства выделен один млрд тенге на формирование стабфонда области.

Готовится область и к паводковому периоду. В целом, был намечен комплекс мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период: подготовлены специальные пункты приема эвакуируемого населения и вся необходимая техника. В результате проведенных в предыдущие годы мероприятий по предотвращению наводнений риск подтопления был значительно снижен. В настоящее время он сохраняется в шести населенных пунктах.

На территории области находятся семь водохранилищ, семь плотин, около 200 рек и озер. Водные объекты области находятся в ведении Тобыл-Торгайской и Нура-Сарысуской водохозяйственных инспекций. Было выделено 130 млн тенге для установления знаков водоохранных зон у водохранилищ, озер и рек. Все водные объекты внедрят в цифровую базу, а более 60 рек и озер будут паспортизированы.

Также проводится чистка дна водохранилищ, поскольку по итогам проверки Департамента санитарно-эпидемиологического контроля не во всех водохранилищах вода пригодна для питья или для хозяйственно-бытовых нужд. До конца года на Бидаикском водохранилище будут проводится: экспертиза, разработка ТЭО и проектно-сметной документации.

Также будет планируется капремонт Шалгинского водохранилища и плотины Манака. Кроме того, в текущем году на проведение очистных работ на двух километрах реки Жезды, на что выделено 511 млн тенге. По водопропускному каналу Костангельды в Жезказгане, принятого на баланс ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау", разработана проектно-сметная документация. После прохождения госэкспертизы, начнутся очистные работы.

На повестке дня есть и строительство четырехполосной автомагистрали "Жезказган – Караганда".

Четвертое: жилищный вопрос. По данным Управления строительства, архитектуры и градостроительства области Улытау показатель ввода жилья по области в 2022 году составил 57 129 кв.м. В 2023 году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 111,5 тыс. кв.м жилья.

Объем строительных работ по области, в свою очередь, по итогам 2022 года составил 106,2 млрд тенге. Ожидаемый объем строительных работ по области на 2023 год составит 117,9 млрд тенге.

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в области 400 ветхих и аварийных дома. Из них аварийными признаны 26 домов в Жезказгане, 20 – в Сатпаеве.

Абайская область: экономические показатели не отстают

Административное изменение границ Восточно-Казахстанской области, с начала независимости РК, происходит во второй раз. Вначале ВКО включала две области – Восточно-Казахстанскую и Семипалатинскую. Однако 3 мая 1997 года Указом Президента РК Семипалатинская область была упразднена, ее территория вошла в состав Восточно-Казахстанской, а Семипалатинск утратил статус регионального центра. 8 июня 2022 года территория некогда Семипалатинской области снова выделена отдельно под названием Абайская область. Сюда вошли восемь районов и два города областного подчинения – Семей и Курчатов.

В Абае примерно проживает 633 000 человек, в том числе городское население Семея и Курчатова – 381 529 человек (60,2%) и сельское – 251 882 (39,8%) .

Объем промышленного производства области составил всего 36% от общего показателя прежнего ВКО. Также долю в 30–35% регион с центром в Семее получил в строительстве и торговле.

Если сравнивать социально-экономические показатели Абайской области и ВКО, то новая область лидирует по объему валовой продукции сельского хозяйства. В июне 2022 года было зафиксировано 39,2 млрд тенге. Для сравнения в ВКО, за этот же период – 28,8 млрд тенге. По остальным показателям, лучше обстоят дела в ВКО.

Рентабельность крупных и средних предприятий составила 27%. Для сравнения в ВКО – 7,5%.

Первое: кадровый вопрос. В июне 2022 года акимом Абайского региона был назначен Нурлан Уранхаев, ранее занимавший должность руководителя столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Также как и в области Улытау, руководство Абайской области столкнулось с кадровым дефицитом.

"Может быть, это была не первая проблема, с которой я столкнулся, но она основная – это катастрофический дефицит кадров в Семее и области Абай. Да, есть управленцы, которые работают в городском акимате. Но это были специалисты, которые ехали из акимата города в область, где обивали пороги руководителей и заместителей руководителей областных управлений, решали вопросы, "выбивали" финансирование. А сейчас у нас у самих уровень областной. Это значит, что наши специалисты, руководители управлений должны уже сами ездить в Астану, работать на уровне вице-министров, руководителей департаментов, комитетов. Увы, таких людей в Семее почти не осталось", – отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Второе: неприятное наследство. Целый ряд предприятий, оставшихся в области после разделения, оказались с многомиллиардными долгами. Так, ГКП "Теплокоммунэнерго" имел долг 3,1 млрд тенге. При этом предприятие имеет товарные остатки на 900 млн тенге. Проблемы "Теплокоммунэнерго" тянут за собой и ГКП "Семей Водоканал". Аналогичные проблемы и с предприятиями, занимающимися вывозом ТБО.

Сложная ситуация и с Семипалатинским машиностроительным заводом, имеющим 50-летнюю историю. С 2015 года предприятие фиксирует постоянный рост убытков – сегодня они достигли около 1,9 млрд тенге. По состоянию на октябрь 2022 года общая кредиторская задолженность завода составляет 3,4 млрд тенге. Кроме того, задолженность по заработной плате, налогам и коммунальным платежам – 743,7 млн тенге.

Третье: Комплексный план социально-экономического развития области. Область Абай является промышленным регионом, основу экономики которого составляет горнодобывающая отрасль. Также область обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Соответственно и Комплексный план развития предусматривает, прежде всего, поддержку промышленного сектора, в том числе строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы" (Аягозский район, 560,5 млрд. тенге).

Ожидается, что к 2028 году в экономику области будет привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, объем производства промышленной продукции достигнет 1,4 трлн тенге с ростом в 1,5 раза.

В целях развития АПК будут реализованы 13 проектов на сумму 100,3 млрд тенге. Речь идёт о строительстве мясоперерабатывающего комбината, оросительных систем, молочно-товарных ферм. В результате ожидается, что объём валовой продукции сельского хозяйства региона к 2028 году вырастет в 1,5 раза или до 725,9 млрд тенге. Для сравнения: по итогам 2022 года – 473,3 млрд. тенге.

В сфере туризма запланирована реализация шести мероприятий на 41 млрд тенге, в том числе строительство двух торгово-развлекательных центров, гостиничного комплекса в Семее и базы отдыха на побережье озера Алаколь.

Уделяется внимание и строительству связующих звеньев международных транспортных коридоров. Здесь запланировано девять мероприятий на сумму 137,8 млрд тенге, таких как строительство железной дороги на участке "Аягоз-Бахты-граница Китая", создание сухого порта и логистического парка, реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш, подвесного моста в городе Семей, ремонт порядка 2 тысяч км автодорог.

На строительство ТЭЦ в г.Семей предусмотрена сумма в размере 481,8 млрд тенге. По отрасли здравоохранения до 2028 года предусмотрено строительство 7 медицинских объектов. В сфере культуры и спорта запланировано строительство 8 объектов культуры, 1 плавательного бассейна и 5 спортивных модулей.

Рассматривается и вопрос о присвоении Курчатову статуса наукограда. Курчатов является единственным в РК моногородом, где сосредоточены такие крупные научные организации, как Национальный ядерный центр и входящие в его структуру научно-исследовательские институты и научно-производственные предприятия. Разработанная в НЯЦ РК концепция наукограда предусматривает создание образовательного хаба "Ядерные компетенции Казахстана".

Четвертое: перспективы. Несмотря на наличие убыточных производств, в 2022 году промышленные предприятия области Абай произвели продукцию на 1,18 трлн тенге, с ростом 9,7%.

В настоящее время, готовится к реализации 60 инвестиционных проектов, некоторые из которых будут на территории индустриально-инновационной зоны "Өңдіріс".

Параллельно исправляются перекосы в секторе лёгкой промышленности. В частности, разрабатываются и создаются условия для перехода предприятий лёгкой промышленности от государственного заказа по пошиву спецодежды на свободный рынок – пошив конкурентоспособной женской, мужской и детской одежды и обуви для населения. Что крайне перспективно, поскольку в отличие от области Улытау, в Абайской области действует большое количество малых предприятий.

Жетысу: перспективная область

Область Жетысу, граничит с Китаем и состоит из восьми районов и областного города Талдыкорган. Область, где находятся предприятия пищевой промышленности, важна с точки зрения сельского хозяйства и продовольственной безопасности Алматы.

В отличие от предыдущих областей социально-экономическая ситуация в Жетысу в разы лучше. И хотя по индексу промышленного производства Жетысу занял последнее место среди регионов республики (минус 6% за первое полугодие), возможности у области широкие. По ключевым социально-экономическим критериям (товарооборот, объем продукции сельского хозяйства, строительства, количество юрлиц) Жетысуская область занимает долю в 30–35% от "материнского" региона. Отличает Жетысускую область от областей Улытау и Абай то, что основное отраслевое направление для региона – сельское хозяйство.

В новой области проживает 667 тысяч человек, что составляет всего 31,5% от всей численности населения общего Алматинского региона (до разделения).

Акимом области в июне 2022 года был назначен уроженец Алматинской области, экс-посол и бывший сенатор Бейбит Исабаев. Однако, несмотря на то, что в структуре акимата он работал достаточно давно (с 1994 по 1997 годы), подошел он к вверенному делу серьезно.

Первое: план развития. В планах акимата области до 2025 года реализовать 178 проектов на общую сумму 640 млрд тенге, в основном в секторе сельского хозяйства. Всего в Жетысуской области 11,8 млн га земель. Из них почти 4,5 млн га – земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,7 млн га пастбищ. В настоящее время в регионе функционируют 165 компаний по переработке сельскохозяйственной продукции. По данным на конец 2022 года предприятиями АПК произведено продукции на сумму более 476 млрд тенге.

В 2022 году бюджет области Жетысу составил свыше 377 млрд тенге. С 2023 года в регионе особое внимание уделяется развитию предпринимательства. Планируется реализовать крупные проекты на сумму порядка 63 млрд тенге. Кроме того, власти обещают до 2025 года обеспечить газом жителей Ескелдинского, Коксуского, Кербулакского, Караталского районов.

Большое значение уделяется новым методам полива. Фермерам, купившим поливные устройства, власти обещают компенсировать 50% их трат. В целом сегодня 70% ирригационных сетей области давно пришли в негодность. Для их восстановления из республиканского и местного бюджетов, а также Исламского банка развития привлечено более 36,3 млрд тенге. Ремонтируются 1400 км действующих и строятся 105 км новых сетей орошения.

Большое внимание уделяется развитию переработки сельскохозяйственной продукции. Предполагается, что в этом направлении будет реализовано 54 проекта, создано 751 тысяча рабочих мест. Многие из этих проектов связаны с производством мяса, молока, рыбы, со строительством птицефабрики.

Второе: ставка на инвестиции. Имея гигантский дипломатический опыт, аким Жетысу проводит переговоры с зарубежными инвесторами по привлечению инвестиций. Особый интерес у инвесторов вызывают не только проекты сельскохозяйственного значения.

В ноябре 2022 года состоялись переговоры акима области с послом Чешской Республики Рудолфом Гиклом. Во время встречи было отмечено, что развитие торговли и логистики в основном связано с выгодным положением регионов на границе Китая и Кыргызстана и, таким образом, являются частью инициативы "Западный Китай – Западная Европа" в качестве альтернативы первоначальному Шелковому пути. На границе с Китаем находится важная зона свободной торговли "Хоргос".

Во время встречи с чешской делегацией аким области Жетысу Бейбит Исабаев подчеркнул заинтересованность региона в развитии сотрудничества с зарубежными партнерами в сферах туризма, улучшение инфраструктуры вокруг водных ресурсов, ВИЭ, транзит, сельское хозяйство. По просьбе Посольства Чехии акимат области Жетысу организовал встречу чешской делегации с представителями департаментов сельского хозяйства, предпринимательства, региональных филиалов "КазахИнвест" и сельскохозяйственных финансовых учреждений, в частности с "КазАгроФинанс" и корпорацией "Аграрный кредит".

Аналогичные встречи проводились и с представителями Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и Азиатского банка развития, где было отмечено, что важным направлением сотрудничества может стать развитие "зеленого" производства, цифровых, транспортных связей, в том числе с учётом возможностей и потенциала МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". Также рассматриваются проекты по развитию социальной инфраструктуры – строительству школ, больниц, ГЭС и других объектов ВИЭ. На сегодня пул инвестиционных проектов Жетісу составляют 278 проектов.

Некоторые из них реализуются в настоящее время. К примеру, на днях в области была запущена ветровая электростанция "Абай-2" мощностью 50 МВт. Это 16 ветровых установок высотой 100 м и шириной лопастей 70 м. Правда, ветропарк начали строить еще в 2019 году в Лепсинском сельском округе. Стоимость проекта 19 млрд тенге.

Третье: решение текущих вопросов. Исходя из сообщений о встречах акима с населением области, можно сделать вывод, что вопросы земельных отношений до сих пор остаются наиболее болезненными. Но по мере поступления они решаются.

Ведётся и строительство нового жилья. К примеру, в селе Жансугуров возводится 10 коттеджных домов и 50-квартирный жилой дом. К слову, в очереди на жильё в районе зарегистрировано свыше 800 жителей. После ввода в эксплуатацию нового жилья число очередников сократится.

За господдержкой обращаются предприниматели. Их вопросы также находят решение.

Выводы

Подводя итог можно отметить, что разделение некогда бесперспективных районов позволило привлечь внимание к новым административным центрам и соответственно финансирование. И если в начале 2000-х эти регионы постепенно "умирали", происходил отток населения, останавливались производства, то теперь переход от районного уровня в областной – резко повышает статус и финансовые потоки из бюджета.

И, несмотря на разность всех трёх областей, в совокупности при правильном подходе и реализации всех задуманных проектов, в перспективе эти области действительно могут со временем стать не просто процветающими, с высокими социально-экономическими показателями. Что в итоге только положительно скажется на всей экономике Казахстана.

Политика Главы государства по подтягиванию "отстающих" регионов до оптимального уровня даст свой эффект и это позволит повысить уровень жизни везде, а не только в ряде крупных городов.