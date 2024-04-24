Подростка подозревают в изнасиловании школьницы в Туркестанской области

В Туркестанской области изнасиловали школьницу. В преступлении подозревают подростка. В селе Загамбар, где всё произошло, дежурит полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

В Сети появилась информация о том, что сарай и машину, принадлежащие семье подозреваемого, подожгли.

"По факту умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейскими по "горячим следам" задержаны подозреваемые и доставлены в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время ситуация в поселке стабильная. Дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По словам жителей, чтобы избежать возможных провокаций, в селе провели собрание.

"Совещание в селе продолжается с утра. Приехал, кажется, заместитель акима области. Я ничего не знаю о самой девушке. А её отец очень хороший человек. Семья очень воспитанная, мать пострадавшей, кажется, работает педагогом. Мы сами толком не знаем, что произошло", - сказал житель села Загамбар Толебийского района.

Дом подозреваемого в изнасиловании находится под охраной, сам обвиняемый задержан и заключён под стражу.

По факту преступления проводится досудебное расследование.

"Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворён в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - уточнили в ДП.

В поселок Загамбар приезжал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и главный полицейский региона Мурат Кабденов.