Узбекистан обогнал Казахстан в списке сильнейших армий мира

Фото: pixabay.com

Армия Казахстана, согласно рейтингу Global Firepower, заняла 63-е место из 145 стран, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на FinProm. Индекс страны составил 1,0873. Чем ниже индекс, тем больше военная мощь государства.

Эксперты рейтинга оценивали 60 различных факторов, в том числе уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолётов и другой военной техники, доступ к ресурсам, нефти, углю и т. д., которые влияют на боеспособность армии.

При этом фактор наличия ядерного оружия не учитывался.

К слову, страны с самыми высокими показателями военной мощи — США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.

Среди стран СНГ, помимо России, Казахстан уступает Украине, Азербайджану, Беларуси и Узбекистану. Ниже нашей страны в рейтинге расположились Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

Среди стран СНГ, оказавшихся в рейтинге выше Казахстана, Россия тратит на оборону 82,6 миллиарда долларов США, Украина — 30 миллиардов долларов США, Азербайджан — 3,1 миллиарда долларов США. При этом в Беларуси и Узбекистане бюджет оказался в разы ниже, чем в Казахстане: 723,1 миллиона и 692,5 миллиона долларов США соответственно против 2,6 миллиарда долларов США в нашей стране.

На сегодняшний день в авиации, по данным аналитиков Global Firepower, числится 237 летательных аппаратов: 75 боевых вертолётов, а среди самолётов — 39 штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолётов. В сухопутных войсках страны числится 300 танков, 5,2 тысячи боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня.

Общая численность военного персонала составляет 77 тысячи человек, из них 45 тысячи человек — действующие военные, 32 тысячи человек относятся к военизированным формированиям.

В январе текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 10,6 миллиарда тенге — сразу в 24,1 раза больше, чем годом ранее.

В целом за 12 месяцев 2022-го показатель составлял 161 миллиарда тенге — в 2,2 раза больше, чем за 2021 год.

В региональном разрезе за январь текущего года больше всего инвестиций пришлось на Мангистаускую область: 4,6 миллиарда тенге. На второй и третьей строчках расположились Абайская и Туркестанская области: 2,8 миллиарда и 2,7 миллиарда тенге соответственно.

Большую часть средств в портфеле инвестиций в основной капитал в секторе составили небанковские заёмные средства: 10,5 миллиарда тенге, или сразу 98,6 процента всего портфеля.

Инвестиции за счёт средств местных бюджетов составили 31,5 миллиона тенге за счёт собственных средств предприятий — 120,8 миллиона тенге.