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  • Сколько казахстанцев приняли участие в выборах по состоянию на 20:00
BaigeNews.kz Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31
291
Фото: BaigeNews.kz

Сколько казахстанцев приняли участие в выборах по состоянию на 20:00

О явке избирателей по состоянию на 20:00 рассказали на пресс-конференции в ЦИК РК, передает BaigeNews.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:00 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 8 262 607 избирателей от общего количества граждан, включённых в списки. Явка составляет 69,31 процентов. 

В том числе:

1.            по области Абай – 80,18 %

2.            по Акмолинской области – 78,87 %

3.            по Актюбинской области – 72,20 %

4.           по Алматинской области – 72,10 %

5.           по Атырауской области – 70,87 %

6.           по Западно-Казахстанской области – 67,77 %

7.          по Жамбылской области – 79,57 %

8.          по области Жетісу – 81,43 %

9.         по Карагандинской области – 78,39 %

10.       по Костанайской области – 79,28%

11.       по Кызылординской области – 80,31 %

12.       по Мангистауской области – 66,18 %

13.       по Павлодарской области – 77,58 %

14.       по Северо-Казахстанской области – 78,24%

15.       по Туркестанский области – 80,37 %

16.       по области Ұлытау – 75,48 %

17.       по Восточно-Казахстанской области – 79,49%

18.       по Астане – 48,67%

19.       по Алматы – 28,72 %

20.       по Шымкенту – 59,79%

Информация о предварительных итогах явки голосующих будет представлена в 22:05 по времени Астаны.

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#выборы президента #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:31
291
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