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Президент: Конаев станет "умным" городом
Президент поручил компетентному министерству рассмотреть вопрос об открытии филиала ВУЗов и колледжей, находящихся в Алматы, в городе Конаев.
Президент Казахстана в ходе своего визита в Алматинскую область обозначил приоритетные направления, по которым будет развиваться город Конаев. Они включают в себя сбалансированное территориальное развитие инфраструктуры, образования, медицины, обрабатывающей промышленности, транспортной системы, энергетики, агропромышленного комплекса и туризма. Подробнее в обзоре BaigeNews.kz.
На встрече с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев поделился планами по динамичному развитию нового областного центра и в целом Алматинской области после ее разделения на два региона.
Новый генеральный план
Президент сообщил, что новый статус города Конаев позволит государству создать немало новых рабочих мест, построить новые дома, школы, больницы, детские сады, объекты культуры и спорта, санатории и курорты. Вместе с тем, Президент обратил внимание, что новый генеральный план развития центра Алматинской области необходимо создать так, чтобы сделать Конаев высокоэкологичным, "умным" городом, в котором удобно и комфортно жить.
Президент поручил областному акимату проработать вопрос увеличения медицинских учреждений в регионе, так как сейчас многие жители Алматинской области вынуждены ездить в Алматы за медицинской помощью.
Токаев напомнил, что к 396 существующим в Алматинской области учреждениям здравоохранения в течение трех лет добавятся еще 38 оздоровительных центров, но это не закроет потребности жителей в медицинской помощи.
Образовательный центр – город Конаев
Касым-Жомарт Токаев объявил о позиционировании города Конаев как научно-образовательного центра и городом притяжения для студентов и молодежи. За счет переноса ВУЗов из Алматы в Конаев и строительства академгородка государство намерено разгрузить самый крупный мегаполис, решив проблему дефицита мест в общежитиях и арендного жилья. Также Правительство должно разработать до конца года предложения по организации в городе Конаев инновационного центра по мировым стандартам.
Президент поручил компетентному министерству рассмотреть вопрос об открытии филиала ВУЗов и колледжей, находящихся в Алматы, в городе Конаев. Также в областном центре будет открыт новый современный университет. По словам Президента, большинство крупнейших университетов мира расположены не в крупных городах, а в отдаленных районах. Это необходимо для создания благоприятных условий для беззаботного воспитания молодежи. Этот шаг во многом поможет решить проблемы, связанные с нехваткой кадров в регионе.
Gate city – быть
Большую надежду предприниматели и инвесторы возлагают на появление в Алматинской области города-спутника Алматы под названием "Gate city". Выступая в Конаеве, Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что "для размещения перспективных проектов на территории города-спутника "Gate City", возводимого между Алматы и городом Конаев, будет открыта специальная экономическая зона" и поручил ускорить эту работу.
В целом государство планирует поддержать высокий уровень обрабатывающей промышленности в регионе. Так, к имеющимся здесь двум индустриальным зонам в скором времени будут добавлены еще столько же.
В новых промышленных хабах в Алматинской области с нетерпением ждут иностранных инвесторов.
"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями. Областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил государственным органам создать все условия для инвесторов, желающих открыть новые производства, в том числе для тех, кто переносит свои производства в нашу страну. Для действующих заводов и фабрик глава государства пообещал разработать новые меры государственной поддержки, этим вопросом займутся министерства национальной экономики и финансов.
Для обеспечения производств электроэнергией государство намерено и дальше строить в регионе ветровые, солнечные и гидроэлектростанции, поскольку уже сейчас 24 ветровые электростанции генерируют почти 20% от общего числа вырабатываемой в регионе электроэнергии. Однако глава государства напомнил, что ветровые станции не являются надежным источником базовой генерации, и необходимо не забывать о маневренных мощностях.
Как будем ездить
Президент поручил соответствующим органам увеличить пассажирские и грузовые перевозки в Алматинской области. Также глава государства указал на необходимость создания условий для быстрого перемещения жителей между городами Алматы и Конаев. Для этого, по словам Президента, нужно возобновить электричку между двумя городами – такая мера поможет добираться из Алматы в Конаев и обратно быстрее, уменьшит пробки на трассах. Также Токаев напомнил, что нужно развивать транзитный потенциал региона.
Решение проблемных вопросов
Среди главных проблем Алматинской области глава государства выделил большой процент износа водопроводных и канализационных сетей, а также других коммуникаций. Президент подчеркнул, что многие жилые здания в регионе ветхие и аварийные, в связи с чем правительство должно будет выделить дополнительные финансовые средства на жилищное строительство и капремонт аварийных домов.
Несомненно, Алматинская область богата туристическими достопримечательностями. И Президент заверил, что регион может и должен стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана.
Но есть и обратная сторона – туристы оставляют после себя горы мусора, в том числе из-за того, что его порой некуда выбросить на природе. Президент для решения этой проблемы поручил установить на всех туристических маршрутах мусорные контейнеры и регулярно вывозить собирающиеся там отходы.
Другая боль региона - дефицит пастбищ для выпаса населением скота. Президент напомнил, что 300 тысяч гектаров, в большинстве своем пастбищные угодья, относятся к числу неиспользованных.
"Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению. Регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется", - констатировал глава государства и поручил соответствующим госорганам выработать предложения по изменению ситуации.
Президент добавил, что вокруг Алматы должен получить развитие продовольственный пояс, что должно стимулировать развитие сельского хозяйства.
Президент акцентировал внимание на развитии агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана особенно в связи с геополитической турбулентностью и нарастающим кризисом в мировой экономике. Токаев сообщил, что государство направит на форвардное кредитование аграриев более 100 миллиардов тенге, что поможет им вовремя проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью. Также Президент поручил соответствующим инстанциям усилить борьбу с перекупщиками, из-за которых завышаются цены для населения. Токаев напомнил, что "цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом".
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