Школьных линеек 25 мая не будет в Казахстане

Вместо линеек во всех казахстанских школах пройдёт единый классный час, посвящённый завершению учебного года. Об этом сообщили в Минпросвещения, передаёт BaigeNews.kz.

2023-2024 учебный год завершают более 3,8 миллиона казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьёй.

"В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвящённого завершению 2023-2024 учебного года. На нём классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате", – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдёт с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях.