Более 255 млн тенге вынес с работы директор отделения банка в Степногорске

Директора филиала банка и кассира признали виновными в хищении денег в Степногорске. За два месяца им удалось вынести из хранилища более 255 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"С ноября по декабрь 2022 года кассир по указаниям директора Ш. регулярно выносила из хранилища банка и передавала ему по 1 000 000 тенге, 3 000 000 тенге, 8 000 000 тенге. Ш. заранее передавал К. пакеты и рюкзак для денег, затем забирал и выносил их из здания банка. Согласно акта ревизии, сумма недостачи в отделении составила более 255 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана актом ревизии, аудиторским отчётом, заключением экспертизы о недостаче денег, показаниями свидетелей, признательными показаниями самих подсудимых, записями с камер видеонаблюдения банка и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учёл смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние Ш., молодой возраст и положительные характеристики К..

Приговором суда Ш. и К. назначено по семь лет лишения свободы каждому с лишением права занимать материально ответственные должности в организациях и учреждениях на пять лет.

В части взыскания ущерба потерпевшему разъяснено право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.