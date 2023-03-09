Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

Фото: optimism.kz

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, отвечая на официальный запрос BaigeNews.kz, сообщили о вынесении приговора в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова.

"М.Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по ч.3 ст.451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

Более детальную информацию суд предоставить не смог, сославшись на то,что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Напомним, расследование в отношении экс-главы минобороны началось 19 февраля 2022 года "по факту бездействия по службе". Ранее его раскритиковал Президент за неуверенность и безынициативность во время январских событий. В январе этого года генпрокурор Берик Асылов сообщил, что Бектанов "отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты" и "обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке".