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Лента новостей

optimism.kz Сегодня, 11:41
65
Сегодня, 11:41
65
Фото: optimism.kz

Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, отвечая на официальный запрос BaigeNews.kz, сообщили о вынесении приговора в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова. 

"М.Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по ч.3 ст.451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

Более детальную информацию суд предоставить не смог, сославшись на то,что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Напомним, расследование в отношении экс-главы минобороны началось  19 февраля 2022 года "по факту бездействия по службе". Ранее его раскритиковал Президент за неуверенность и безынициативность во время январских событий. В январе этого года генпрокурор Берик Асылов сообщил, что Бектанов "отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты" и "обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке". 

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#январские события #Минобороны #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:41
65
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