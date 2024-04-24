Унитаз уже ни в чём не виноват: Игорь Вранчев возмутился новым ходатайством защитника Бишимбаева

Защитники Бишимбаева выдвинули версию о том, что Салтанат Нукенова получила черепно-мозговую травму в результате удара о кирпичную стену в холле ресторана BAU, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов выступил с ходатайством назначить комплексную судебно-фототехническую и медико-криминалистическую экспертизу. Перед экспертами он предложил поставить вопрос: могла ли Нукенова получить черепно-мозговую травму, повлекшую кровоизлияние в мозг, в результате удара о кирпичную стену в холле ресторана BAU в промежутке между 7:17 и 7:18.

Представитель потерпевшей стороны Игорь Вранчев возмущён этим предположением.

"Сторона защиты в очередной раз вас вводит в заблуждение. Единственное, из этого заблуждения исходит, что унитаз уже ни в чём не виноват. Виноват теперь уже угол в холле, стена, где происходило первоначальное избиение Салтанат, которое запечатлено с камер наблюдения, расположенных в зале ресторана", - сказал адвокат в зале суда.

Также он высказал мнение о других версиях стороны подсудимого, которые они высказали в ходе заявления о ходатайстве.

"Касательно того, что причина смерти не установлена. Они опять вводят в заблуждение. Причина смерти установлена заключениями экспертов, комплексной экспертизой. И эксперт Халимназаров, который в ходе судебного разбирательства допрошен, достаточно ясно для всех объяснил, что явилось причиной смерти по мнению судебных экспертов. Заново к этому возвращаться нет никакой необходимости", - сказал Вранчев.

Что касается не проведения фототехнической экспертизы, то, как отметил Игорь Вранчев, Бишимбаев не отрицает, на видео запечатлён именно он. Кроме того, сторона защиты всё это время не отрицала и не ставила под сомнение, что это не он, а некое другое, возможно, похожее на него лицо.