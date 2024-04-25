Потерявшие жилье в Петропавловске уже могут выбирать новые квартиры

Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска уже могут подыскивать новое жильё, которое поможет приобрести государство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По данным властей, в городе пострадало около 2000 домов. К оценке ущерба специалисты приступят, когда смогут зайти в эти жилища. Но уже сейчас при визуальном осмотре эксперты выявляют дома, которые больше непригодны для жизни. В микрорайонах Подгора и Косогор только за сутки обнаружили 12 таких строений.

Их владельцам аким города предложил заранее искать квартиры, которые приобретут за счёт государства. Точное число тех, кто нуждается в новом жилье, пока неизвестно.

"Подготовлен жилфонд в количестве 18 квартир: восемь двухкомнатных, 10 трёхкомнатных. Сформирован пул из 197 квартир: 67 однокомнатных, 103 двухкомнатные и 27 трёхкомнатных – в коммерческом жилье. С застройщиками заключены соответствующие меморандумы. Проработан вопрос с риелторами города, имеется в наличии 204 квартиры", – сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

По данным акимата СКО, он заключил с фондом "Қазақстан халқына" меморандум о строительстве 100 жилых домов для пострадавших от паводка в микрорайоне Солнечный-2 в Петропавловске.

"В микрорайоне Солнечный-2 имеется готовая инженерная инфраструктура и коммуникации для строительства домов в сжатые сроки", – отметили в акимате.

Ранее попечительский совет фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов по стране. Дополнительно, на эти цели будут направлены средства из добровольных пожертвований, собранных в период с 1 по 30 апреля. По состоянию на 24 апреля на счета фонда поступило 2,9 млрд тенге.