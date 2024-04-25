Когда начнут работать фонтаны в Астане

В Астане начали расконсервацию фонтанов и ремонтно-восстановительные работы. Когда объекты начнут работать, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны", - сказано в сообщении на сайте акимата.

Пока же районные акиматы активно готовятся к празднику. В городе подключат свыше 50 фонтанов.