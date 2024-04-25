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Когда начнут работать фонтаны в Астане

Сегодня, 21:03
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акимат Астаны Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
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Фото: акимат Астаны

В Астане начали расконсервацию фонтанов и ремонтно-восстановительные работы. Когда объекты начнут работать, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны", - сказано в сообщении на сайте акимата.

Пока же районные акиматы активно готовятся к празднику. В городе подключат свыше 50 фонтанов.

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