Когда начнут работать фонтаны в Астане
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
158Фото: акимат Астаны
В Астане начали расконсервацию фонтанов и ремонтно-восстановительные работы. Когда объекты начнут работать, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны", - сказано в сообщении на сайте акимата.
Пока же районные акиматы активно готовятся к празднику. В городе подключат свыше 50 фонтанов.
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