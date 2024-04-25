Увеличился уровень воды в озере Балхаш
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
100Фото: Минводы
С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 сантиметров. ОБ этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.
Если 1 января уровень составлял 159 сантиметров, то теперь показатель достиг 174 сантиметров.
"В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объём воды. Благодаря этому, появилась возможность направить более двух кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - пояснили в ведомстве.
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