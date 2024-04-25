Увеличился уровень воды в озере Балхаш

С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 сантиметров. ОБ этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.

Если 1 января уровень составлял 159 сантиметров, то теперь показатель достиг 174 сантиметров.