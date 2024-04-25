Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

Новые дорожные знаки будут устанавливать с 1 мая в Казахстане. Речь идёт об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", передаёт BaigeNews.kz.

"Разработанные Комитетом административной полиции МВД РК и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК, эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения", - пояснили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Из ключевых нововведений:

1. Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить владельцы всех электромобилей, за исключением гибридных.

2. Ведение новых дорожных знаков:

- "Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;

- "Диагональный пешеходный переход";

- "Перестроение на параллельную проезжую часть";

- "Конец параллельной проезжей части".

Некоторые из знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане и продемонстрировали свою эффективность.