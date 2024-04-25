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В Казахстане впервые вручат ордена "Айбын" в обновлённом формате

Сегодня, 21:31
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: inform.kz

7 мая в Казахстане впервые вручат ордена "Айбын" в обновленном формате. Орденам присвоят имена национальных героев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Верхняя палата парламента одобрила поправки в закон о государственных наградах. В частности ордену "Айбын" первой степени присвоят имя Сагадата Нурмагамбетова, второй степени – Бауыржана Момышулы и соответственно ордену третьей степени – имя Рахымжана Кошкарбаева.

"Одобренный сегодня закон разработан в рамках исполнения поручения главы государства. Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о присвоении различным степеням ордена "Айбын" имён прославленных национальных героев. Это решение, несомненно, будет способствовать укреплению военно-патриотического воспитания молодёжи и увековечиванию памяти о воинской доблести прославленных героев", - сказал председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев.

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