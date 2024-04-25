В Казахстане впервые вручат ордена "Айбын" в обновлённом формате

7 мая в Казахстане впервые вручат ордена "Айбын" в обновленном формате. Орденам присвоят имена национальных героев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Верхняя палата парламента одобрила поправки в закон о государственных наградах. В частности ордену "Айбын" первой степени присвоят имя Сагадата Нурмагамбетова, второй степени – Бауыржана Момышулы и соответственно ордену третьей степени – имя Рахымжана Кошкарбаева.