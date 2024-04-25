Новый район в Астане: что о нём уже известно

В Астане из-за роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решили провести реорганизацию района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в Астане.

Район Алматы предлагают разделить на две части:

северную, которая сохранит свое историческое наименование - район "Алматы". Площадь составит 8 518 гектаров;

южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 гектара.

Проект документа размещён на портале открытых НПА для публичных обсуждений.

