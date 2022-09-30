В будущем Семей станет ещё одним полюсом динамичного развития нашей страны - Токаев

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Глава государства прибыл с рабочим визитом в область Абай, где встречается с общественностью региона, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент объяснил, почему была создана область.

"В этом году, учитывая пожелания людей, я принял решение создать в регионе отдельную область. Этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей. Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляться из республиканского бюджета. Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем"

Глава государства напомнил, что мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех.

"Каждый гражданин вне зависимости от места проживания имеет право на достойную жизнь и полноценную самореализацию, потому что общенациональные богатства создаются благодаря труду и усилиям всех жителей страны. Убеждён, что подлинная мощь государства закладывается в регионах. Именно поэтому принцип "сильные регионы – сильная страна" стал одной из базовых основ моего политического курса".

Поэтому решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным.

"Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана. В свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции", сказал глава государства.

Состояние образовательных учреждений региона будет улучшено:

"Образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. Сейчас в стране реализуется национальный проект "Комфортная школа". В школах области Абай сохраняется дефицит примерно девяти тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона", сказал Касым Жомарт Токаев.

Президент не оставил без внимания и состояние коммунального хозяйства областного центра:

"Инфраструктура Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе. Пора, наконец, решить эти проблемы. Поэтому поручаю правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Этот проект, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона", - дал получения глава государства.

Акцент на развитие транспортного потенциала страны сделал глава государства:

"Мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом. В регионе необходимо создать "сухой порт", "логистический парк" и развивать транспортные коридоры. Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому, в первую очередь, необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста", - сказал президент.

Туризм также попал в сферу внимания главы государства: