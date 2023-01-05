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factum.kz Сегодня, 15:24
1152
Сегодня, 15:24
1152
Фото: factum.kz

Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор

Генпрокурор РК Берик Асылов прокомментировал информацию о том, фигурирует ли Нурсултан Назарбаев в деле о январских событиях, передаёт BaigeNews.kz. Журналисты спросили его об этом в кулуарах мажилиса. Однако Асылов уклонился от ответа. 

"На этот вопрос я не могу ответить", - сказал Берик Асылов.

Репортёры уточнили, что экс-глава КНБ Карим Масимов, которого сегодня Генпрокуратура назвала организатором неудавшегося госпереворота в Казахстане, был приближенным лицом Нурсултана Назарбаева.  

В ответ Берик Асылов сослася на тайну следствия. 

"По государственной измене расследует КНБ. Это под грифом секретно. Я вам не могу сказать", - сообщил Асылов.

Журналисты отметили, что именно Генпрокуратура готовит обвинительное заключение.

"Конечно, будет, если представят нам материалы", - отметил спикер.

СМИ поинтересовались и судьбой племянника экс-президента Казахстана Самата Абиша, который работал первым заместителем главы КНБ.

"Его никто не задерживал. Может быть, он в стране. Может, улетел. Мне это неизвестно", - ответил Асылов.

Сегодня - годовщина январской трагедии в Казахстане. Генеральная прокуратура утром озвучила доклад об итогах расследования прошлогодних событий, во время которых погибли 238 человек - это силовики и гражданские, а также участники нападения.

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#январские события #алматинская трагедия
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 15:24
1152
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