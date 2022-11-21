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Международные наблюдатели похвалили подготовку и проведение выборов в Казахстане
Они не выявили критических нарушений на президентских выборах.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев высоко оценил подготовку и проведение выборов президента в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Миссия СНГ по наблюдению за выборами в Казахстане начала свою работу 27 октября. В её составе в течение месяца работали 10 долгосрочных наблюдателей, после прибытия в канун проведения выборов в нашу страну представителей из девяти государств СНГ миссия насчитывала 174 члена.
"Мы получили хорошую возможность наблюдать за выборами. Хочу выразить благодарность представителям всех органов и структур РК, ответственных за подготовку и проведение выборов, которые создали условия для нормальной и результативной работы нашей миссии. Мы нигде не встречали никаких препятствий. Вся информация, которая нас интересовала, предоставлялась. Все двери кабинетов, куда бы мы хотели войти и посетить, пообщаться с людьми, были открыты. Мы полагаем, что оценки, к которым мы пришли вчера в результате обсуждения итогов нашего наблюдения, объективные и отражают реальное положение дел — как шла подготовка к выборам, как они проходили", — сказал Сергей Лебедев на брифинге в ЦИК.
Члены миссии пришли к выводу, что информационная кампания, сопровождавшая выборы, была достаточно эффективной, обширной.
"Это мы видели и в СМИ. Знаем, что кандидаты в президенты получили возможность изложить свои программные документы, программы перед избирателями, имели возможность встречаться с избирателями, участвовать в теледебатах. По нашим оценкам, граждане Казахстана получили возможность ознакомиться с программами кандидатов и получили возможность свободно выразить своё волеизъявление. Регистрация кандидатов проходила тоже организованно. Был сделан тщательный и качественный отбор кандидатов. Анализируя их биографии и сам процесс регистрации, миссия приходит к выводу, что все кандидаты — достойные люди с высшим образованием, с опытом работы в государственных и общественных структурах. Обладающие теми качествами, которыми должны обладать кандидаты, выдвигающиеся на высший пост в государстве. Все кандидаты в своих программах в первую очередь старались отразить чаяния избирателей. Их главной целью были улучшение жизни населения Казахстана, обеспечение мира и стабильности на казахстанской земле. Но и для нас, представителей стран-соседей, партнёров по Содружеству, конечно, важно, чтобы все кандидаты говорили о намерении развивать добрососедские отношения с нами, соседями, традиционными партнёрами по постсоветскому пространству. Это не может не радовать, мы очень надеемся, что так оно и будет", — отметил Сергей Лебедев.
Наблюдатели миссии посетили более 1000 участков на территории всего Казахстана: в областях, столице и городах. Сергей Лебедев отметил, что выборы проходили организовано, спокойно.
"Говоря о позиции кандидатов, хочу выразить большое удовлетворение, что в предвыборной кампании не было чёрного пиара. Кандидаты в президенты сосредоточились на изложении и доведении своих программ до избирателей. И избегали каких-то, скажем так, критических, негативных высказываний относительно программ своих конкурентов. Это способствовало спокойному проведению кампании. Конечно, мы с большим удовлетворением говорим об этом, потому что имеем, к сожалению, опыт, когда некоторые кандидаты вместо того, чтобы говорить о положении своих программ (в других странах СНГ), сосредотачивали своё внимание на критике своих оппонентов, иногда прибегая и к грязным методам. Этого не было, кампания была, по нашему мнению, чистая, открытая. Это способствовало тому, что и на избирательных участках, мы это видели, царила доброжелательная атмосфера, спокойствие. Праздничный характер был. Звучала музыка, работали буфеты, куда могли зайти избиратели. Мы видели, что многие казахстанцы пришли на избирательный участок семьями, с детьми. Это тоже создавало позитивную атмосферу", — сказал Сергей Лебедев.
Члены миссии не заметили больших очередей на избирательных участках. По словам, Сергея Лебедева, были иногда небольшие скопления людей.
"Но огромных очередей не было. Мне кажется, это тоже свидетельство того, что организована чёткая регистрация кандидатов. Мы заметили на некоторых участках, что избиратели приходили иногда, путали избирательные участки, расположенные в одном здании, но вход с разных сторон. Мы не видим в этом нарушений, это просто технические сбои. Нередко в этом была вина самих избирателей, которые не могли вовремя сориентироваться. Но к чести членов участковых избирательных комиссий, они быстро помогали этим заблудившимся избирателям разобраться. И некоторые даже отводили их соответственно к своим избирательным участкам. Что касается каких-то нарушений, мы не зафиксировали тех, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. На некоторых участках ещё накануне выборов мы видели, что неудобно были расположены стулья для наблюдателей. Мы просили председателей УИК, членов, чтобы они сместили где-то стулья, где-то урну в центр зала, чтобы наблюдатели могли полностью видеть картину происходящего на участке", — добавил он.
Он отметил высокую подготовку всех участников избирательного процесса. Этому способствовали тренинги, которые были проведены ЦИК, ТИК.
"Мы даже задавали контрольные вопросы членам участковых комиссий на предмет проверки, насколько они знают правила проведения выборов, и с удовлетворением хотим сказать, что все отвечали подготовленно, грамотно. Это проявилось и в процессе проведения выборов. Мы везде встречали традиционное гостеприимство, сердечность. Нас это не могло не радовать, потому что мы приехали в Казахстан как ваши добрые соседи, друзья, естественно, с добрыми чувствами. И с общим желанием, чтобы избирательная компания прошла спокойно. Выборы, эти итоги, способствовали дальнейшему поступательному развитию Казахстана. Миру стабильности на земле Казахстана. Это наше сокровенное желание. Будем надеяться, что так оно и осуществится. В состав нашей миссии входили представители девяти государств СНГ. Эти оценки не мои личные, аналогичные высказали вчера во время нашей встречи вечером, где мы долго обсуждали проект выступления после официального подтверждения итогов выборов", — сказал Сергей Лебедев.
В кулуарах ЦИК он отметил, что явка в регионах была разной.
"Вы об этом знаете, в каких-то регионах и городах более активно, в Алматы явка не очень высокая по сравнению с другими регионами, но тем не менее общая явка по республике достаточно высокая. Мы имеем возможность сравнивать с другими государствами, не только на пространстве СНГ, но и в дальнем зарубежье. Жители Казахстана, избиратели, проявили достаточно высокую активность. Выборы показали активность избирателей Казахстана и, во-вторых, зрелость. Это очень важный фактор. Что граждане Казахстана стали более зрелыми в политическом отношении и в требованиях к кандидатам", — отметил он.
Глава миссии Организации тюркских государств Омер Коджман, отметил, что они посетили 16 избирательны участков.
"Миссия не увидела никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. Были предприняты все необходимые административные меры для обеспечения волеизъявления людей в день выборов. В соответствии с Законом "О выборах" необходимые условия были предоставлены национальным и международным наблюдателям для беспристрастного наблюдения за выборами. Миссия увидела участие национальных и международных наблюдателей, прозрачность и легитимность выборов. Миссия участвовала в процессе подсчёта голосов на избирательном участке №111. Подсчёт бюллетеней и объявление результатов были проведены своевременно, в соответствии с национальным законодательством "О выборах". Миссия не увидела серьёзных технических проблем, которые бы повлияли на выборы. Миссия не увидела агитационных материалов внутри и за пределами избирательных участков, и также не было агитационной деятельности в день выборов", — сказал он.
Избирательные участки, по его словам, были доступны для людей с инвалидностью, а также были предоставлены документы со шрифтом Брайля для незрячих, и были установлены мобильные урны для тех, кто не мог голосовать на участках.
"Миссия не увидела никаких попыток влияния извне на избирателей. Всем избирателям был дан полный доступ к избирательным участкам, и была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках. Явка была высокая. Широкое освещение выборов в СМИ по всей стране является важным элементом легитимности и прозрачности избирательного процесса. Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что внеочередные выборы президента РК были открытыми, прозрачными и конкурентными в соответствии с национальным законодательством РК и международными признанными стандартами", — сказал Омер Коджман.
Миссия поделится со странами-участницами и соответствующими международными организациями результатами своей оценки и рекомендациями касательно выборов президента в ближайшие дни.
"Мы ещё раз поздравляем Казахстан и казахский народ с успешными выборами и ещё раз хотим выразить надежду, что результаты выборов внесут вклад в повышение благополучия в стране и усилят братские отношения в тюркском мире", — подытожил Омер Коджман.
Ранее в ЦИК сообщили, что в день голосования за избирательными процедурами наблюдали более 11 000 доверенных лиц кандидатов в президенты РК, 641 наблюдатель от иностранных государств и международных организаций, 15,5 тысячи наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч от общественных объединений. Ход выборов также освещали 1225 представителей казахстанских СМИ. 106 аккредитованных журналистов, представляющих 41 иностранное СМИ из 23 стран.
По предварительными итогам ЦИК, Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, которые прошли 20 ноября. За него проголосовали около 80 процентов избирателей.
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