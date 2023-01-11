Январские события: какова ответственность экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева?

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Спустя год после январских событий в Талдыкоргане начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым. Его обвиняют в превышении власти или должностных полномочий. По информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков Кудебаев покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.

BaigeNews.kz попытается понять роль экс-главы ДП региона в событиях, произошедших год назад.

Успешная карьера

Серик Кудебаев начинал свою карьеру в Алматинской области оперуполномоченным отделения уголовного розыска. Вообще, если проследить его послужной список, то можно заметить, что он работал в двух областях – Жамбылской и Алматинской, откуда сам родом.

В разные годы он занимал должности заместителя начальника отдела внутренних дел Алматинской области по оперативной работе, начальника службы криминальной полиции Жамбылской области, начальника департамента внутренних дел Алматинской области, начальника департамента внутренних дел Алматы. В январе 2020 года его повысили до должности начальника департамента полиции Алматинской области. В 2013 году Кудебаева даже наградили орденом "Айбын" ІІ степени.

Карьера генерала развивалась успешно, ровно до января 2022 года... 25 января он покинул должность.

Уже в апреле прошлого года Генпрокуратура РК сообщила, что пятого января руководители двух департаментов полиции и трёх департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои рабочие места, в то время как в департаментах находилось казённое оружие. Они были признаны подозреваемыми.

1 и 2 апреля были задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

25 апреля стало известно, что Серика Кудебаева уволили из МВД РК.

Дело алматинских врачей

Примерно в это же время получила продолжение история с делом врачей в Алматинской области. В 2019 году врача городской больницы №4 Аскара Тунгушбаева и главного врача Каната Тезекбаева арестовали на два месяца после смерти сына Кудебаева. На тот момент генерал был начальником департамента полиции Алматы.

По словам дочери арестованного главрача, в июле 2019-го он ассистировал на операции пациенту, попавшему в ДТП. Позже сын Кудебаева скончался.

Однако в мае 2022 года стало известно, что уголовное преследование в отношении бывшего главного врача горбольницы № 4 Алматы Каната Тезекбаева и Аскара Тунгушбаева прекращено.

Примечательно, что в 2019 году тогдашний министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, комментируя дело врачей, сообщил, что Серик Кудебаев не оказывал давление на следствие в связи со смертью сына:

"Ни министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводило. Следствие проводил третий орган, это Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, а санкцию даёт всегда только суд".

Что произошло во время январских событий

13 мая стало известно, что Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. Генерал-майора обвиняют в превышении власти или должностных полномочий.

Во время пленарного заседания в мажилисе был показано видео, в котором Кудебаев с вооружённой охраной покидает здание департамента, которое должен был охранять. В итоге из стратегического объекта было похищено 82 единицы оружия и свыше 28 тысяч боеприпасов.

В начале января 2023 в Талдыкоргане начался судебный процесс по делу экс-начальника ДП Алматинской области.

Кудебаев свою вину в суде отрицает. По его словам, часть его сотрудникова была избита, и приказ о применении оружния мог привести к массовой гибели людей.

"Думаю, что я принял правильное решение. У каждого из нас есть дети. Пострадали бы невинные люди. Если кто-то хочет обвинить меня в трусости, то все знают меня. Я никогда не был трусом" - заявил на суде Кудебаев.

В качестве свидетеля на судебном процессе выступил бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев.

Он сообщил, что был ограничен во времени для того, чтобы вывезти оружие из ДП. Мендыбаев также подчеркнул, что действовал под руководством начальника.

Судебный процесс по делу Серика Кудебаева будет продолжен, и совсем скоро казахстанцы узнают степень вины бывшего высокопоставленного стража порядка в январской трагедии.