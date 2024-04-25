Известный российский журналист снял фильм о жизни в Казахстане

Казахстан связан с Россией и общим прошлым и огромными инфраструктурными проектами вроде космодрома и трубопроводов. Но на Россию он зачастую совсем не похож. Почему? Фильм об этом снял известный российский журналист Алексей Пивоваров, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан имеет самую протяжённую сухопутную границу с Россией, здесь русский язык знают почти все, а для 15% населения он вообще родной. При этом, несмотря на то, что Казахстан связан с Россией и общим прошлым, и огромными инфраструктурными проектами вроде космодрома и трубопроводов, на Россию он зачастую совсем не похож. Почему? Как складывается этот запрос на самостоятельность и при чем здесь "мягкая сила" соседей? Что беспокоит местных, как у них с деньгами, как с долгосрочными планами, как складываются отношения между русскими и казахами? Чем отличается жизнь в Астане и Алматы? И почему о казахских рэперах и юмористах говорят как об отдельном культурном феномене? Смотрите новый фильм нашего гео-цикла — "Как в Казахстане", - говорится в анонсе.