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Десять новшеств предстоящих выборов в мажилис назвал Карин Сегодня, 16:01
35
Сегодня, 16:01
35

Десять новшеств предстоящих выборов в мажилис назвал Карин

Госсекретарь РК Ерлан Карин перечислил десять главных новшеств предстоящих выборов в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.
 
1. Впервые с 2004 года кандидаты в мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов);
 
2. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путём самовыдвижения; 

3. Выборы, хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода; 

4. Порог для прохождения партий снижен с семи до пяти процентов; 

5. 30-процентная квота для женщин, молодёжи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов; 

6. В новом составе мажилиса не будет квоты АНК; 

7. Впервые в бюллетенях на выборах в мажилис и в маслихаты будет графа "против всех"; 

8. В выборах имеют право участвовать семь политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях; 

9. Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе; 

10. Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

Напомним, высобы состоятся 19 марта.

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#выборы #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:01
35
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