Десять новшеств предстоящих выборов в мажилис назвал Карин

Госсекретарь РК Ерлан Карин перечислил десять главных новшеств предстоящих выборов в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.



1. Впервые с 2004 года кандидаты в мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов);



2. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путём самовыдвижения;

3. Выборы, хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода;

4. Порог для прохождения партий снижен с семи до пяти процентов;

5. 30-процентная квота для женщин, молодёжи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов;

6. В новом составе мажилиса не будет квоты АНК;

7. Впервые в бюллетенях на выборах в мажилис и в маслихаты будет графа "против всех";

8. В выборах имеют право участвовать семь политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях;

9. Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе;

10. Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

Напомним, высобы состоятся 19 марта.