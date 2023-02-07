В каких регионах больше всего взлетели цены на продукты и почему

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Министр торговли назвал работу по стабилизации цен в регионах недостаточной.

Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в городах Астана и Шымкент по 2,2 процента, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – 1,8 процента, в Актюбинской области — 1,7 процента, в области Улытау – 1,5 процента. Об этом рассказал заместитель премьер-министр — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в ходе расширенного заседания правительства, передаёт BaigeNews.kz.

“По итогам января текущего года инфляция составила 1,1 процента, в том числе продовольственная —1,4 процента, непродовольственная — 0,9 процента, платные услуги 0,7 процента. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в городах Астана и Шымкент — по 2,2 процента, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях — 1,8 процента, в Актюбинской области — 1,7 процента, в области Улытау — 1,5 процента. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7 процента. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3 - +0,4 процента. Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области — 3,4 процента (что в два раза выше уровня РК), Улытауской области — 2,8 процента(или выше РК на 1,1 процента) и городе Астана – 2,5 процента (выше РК на 0,8 процента)”, — рассказал министр.

Согласно его данным, в разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук 22,5 процента, рис — 5,2 процента, капусту — 4,1 процента, молоко и морковь —3,1 процента, картофель — три процента, рожки — 2,6 процента.