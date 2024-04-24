Скончался замначальника департамента полиции ВКО

Скончался заместитель начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области Медет Бердимуратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

МВД выражает глубокие соболезнования семье и близким полковника полиции Медета Бердимуратова в связи с его безвременной кончиной.

"Наш коллега прошёл серьёзный путь на службе в органах внутренних дел и внёс весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств", – отметили в ведомстве.

Как сообщается на сайте polisia.kz, на должность заместителя начальника ДП ВКО Медет Бердимуратов был назначен в августе 2022 года. Ранее занимал должность заместителя начальника ДП Акмолинской области. В правоохранительных органах служил с 1999 года. Является уроженцем Жанакорганского района Кызылординской области. Работал начальником управления расследования и зонального контроля следственного департамента МВД РК.