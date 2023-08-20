Шахта "Казахстанская" остыла до 45 градусов

Продолжается тушение очагов пожара в шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве рассказали о том, что происходит в "горячих точках" шахты.

"Пятью отделениями РЦШ ПВАСС в составе 28 горноспасателей производится тушение оставшихся очагов пожара на угольном конвейерном уклоне пласта Д6", — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура в шахте теперь составляет 45 С°, тогда как прошлым вечером сообщалось о 65 градусах. Однако условия работы для горноспасателей всё ещё остаются чрезвычайно опасными: высокая температура, задымленность и нулевая видимость.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что пПосле ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.