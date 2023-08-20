  • 20 Августа, 15:43
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Шахта "Казахстанская" остыла до 45 градусов

Сегодня, 15:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
NGS42.RU Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
77
Фото: NGS42.RU

Продолжается тушение очагов пожара в шахте "Казахстанская",  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве рассказали о том, что происходит в "горячих точках" шахты.

"Пятью отделениями РЦШ ПВАСС в составе 28 горноспасателей производится тушение оставшихся очагов пожара на угольном конвейерном уклоне пласта Д6", — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура в шахте теперь составляет 45 С°, тогда как прошлым вечером сообщалось о 65 градусах. Однако условия работы для горноспасателей всё ещё остаются чрезвычайно опасными: высокая температура, задымленность и нулевая видимость.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. В момент аварии  под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах  находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два —  в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли.  Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем.  19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это:  Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что пПосле ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.

 

Самое читаемое

Наверх