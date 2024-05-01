В Астане пошёл снег

Проливной дождь в Астане перешёл в снег, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях пользователи публикуют фото и видео первомайского снега в Астане.

Фото: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

По данным РГП "Казгидромет", в Астане ночью 1 мая ожидаются дождь, снег. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днём 9-11 тепла.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), днём на западе, севере области дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью на западе, юге, востоке области, днём на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на западе, севере области 2 мороза, днём 9-14 тепла.

Из-за понижения температуры воздуха, осадков и образования наледи для всех видов транспорта закрыты участки дорог на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты (км 16-200 и 200-254).