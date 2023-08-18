Шахта "Казахстанская" продолжит работу после ликвидации последствий пожара

После ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу. Об этом сообщил исполняющий обязанности АО "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов, передаёт BaigeNews.kz.

"После того, как закончится план ликвидации, будет решение комиссии. Будут проведены мероприятия по недопущению, и когда они будут выполнены, будет выполнено восстановление оборудования. Шахта после этого запустится в штатном режиме", – сообщил Виктор Гафиулов на брифинге.

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин отметил, что проведение спасательных работ затруднено задымлением в шахте.

"Время ликвидации усложнено условиями задымленности и высокими температурами, это осложняет аварийно-спасательных работ. Поэтому ликвидация пожара происходит с учетом этих факторов. Сейчас снижение факторов усложняющих работ. Тушатся очаги, возгорания. Заливаются водой нагревшие стенки выработки, чтобы дальше можно было работать. Это помогает продвигаться к тем местам, где предположительно находится", - сказал Вадим Басин.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. Ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.