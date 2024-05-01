Задержан житель ВКО, который показывал неприличные жесты

В Усть-Каменогорске задержали мужчину, который разгуливал по проезжей части и показывал неприличные жесты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



29 апреля очевидцы сообщили, что в районе площади Ушанова на проезжей части находится мужчина, который ведёт себя странно и препятствует проезду автомобилей. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"По данному факту установлен 54-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации", – сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.