Дождь, снег и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в Астане и ещё 14 регионах

По прогнозам "Казгидромета" на большей части территории страны пройдут дожди. На востоке республики, в ночные часы в Карагандинской области, в области Абай, Жетысу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока сильные осадки: дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке – град, шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе – туман. Ночью на востоке в Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке в области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов.

На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Абай, на юге Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение на 2 мая объявлено в Астане и 14 регионах страны.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Караганде ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный ночью 15-20, на востоке области порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается ветер западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днём ожидается гроза.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза.

Днём на севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на востоке, юге, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью в центре, на юге, днем на севере области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на востоке, юге Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается гроза.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с. В Алматы ночью временами ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 18-23 м/с. В Конаеве ночью временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20, временами 24-29 м/с.