Сегодня, 05:31

Сегодня, 05:31

Сотрудника прокуратуры нашли мёртвым в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Погибший работал в прокуратуре Баянаульского района.

"По факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК", – сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.