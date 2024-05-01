Сотрудника прокуратуры нашли мёртвым в Павлодарской области
Сегодня, 05:31
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Сегодня, 05:31Сегодня, 05:31
148Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Сотрудника прокуратуры нашли мёртвым в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Погибший работал в прокуратуре Баянаульского района.
"По факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК", – сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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