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Сотрудника прокуратуры нашли мёртвым в Павлодарской области

Сегодня, 05:31
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 05:31
Сегодня, 05:31
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Сотрудника прокуратуры нашли мёртвым в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Погибший работал в прокуратуре Баянаульского района.

"По факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК", – сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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