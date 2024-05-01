Двоих пассажиров рейса Air Astana госпитализировали с подозрением на холеру
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Двоих пассажиров авиарейса Алматы ― Уральск госпитализировали с подозрением на холеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".
По словам очевидцев, во время полёта мужчине и женщине, стало плохо - у них была температура и рвота. После приземления самолёта на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.
"Нас два часа держали в самолёте. А потом всех пассажиров выпустили" ― сообщила женщина, пожелавшая остаться неназванной.
В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.
"Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", ― сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.
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