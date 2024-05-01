Двоих пассажиров рейса Air Astana госпитализировали с подозрением на холеру

Двоих пассажиров авиарейса Алматы ― Уральск госпитализировали с подозрением на холеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

По словам очевидцев, во время полёта мужчине и женщине, стало плохо - у них была температура и рвота. После приземления самолёта на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

"Нас два часа держали в самолёте. А потом всех пассажиров выпустили" ― сообщила женщина, пожелавшая остаться неназванной.

В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.