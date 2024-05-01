  • 1 Мая, 22:00
  • BAIGENEWS

Двоих пассажиров рейса Air Astana госпитализировали с подозрением на холеру

Сегодня, 21:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32
101
Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Двоих пассажиров авиарейса Алматы ― Уральск госпитализировали с подозрением на холеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

По словам очевидцев, во время полёта мужчине и женщине, стало плохо - у них была температура и рвота. После приземления самолёта на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

"Нас два часа держали в самолёте. А потом всех пассажиров выпустили" ― сообщила женщина, пожелавшая остаться неназванной. 

В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.

"Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих.  Они уехали по месту проживания в Саратовскую  область", ― сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Самое читаемое

Наверх