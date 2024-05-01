Международный фестиваль воздушных шаров отменили в Алматинской области

В акимате Алматинской области отменили сообщили об отмене Международного фестиваля шаров "Qonaev International Balloon Festival", который был запланирован на 11-12 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают организаторы, отмена мероприятия связана с тяжёлой паводковой ситуацией и беспрецедентыми для страны наводнениями.

"Фестиваль отменяется в связи с серьезными стихийными бедствиями, которые привели к значительным разрушениям и угрозе безопасности для жителей нашей страны. В свете данных обстоятельств и в знак солидарности с пострадавшими, проведение Международного фестиваля воздушных шаров считаем неприемлемым с точки зрения этических и гуманитарных аспектов.Просим вашего понимания в сложившейся ситуации.Мы верим, что вместе сможем преодолеть все трудности и увидеться на фестивале в будущем, когда ситуация стабилизируется и настанут светлые времена", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума Астана. Позже стало известно об отмене Форума машиностроителей Казахстана и VIII выставки казахстанских производителей Ulttyq Onim.

Также известно, что в связи с паводками в некоторых регионах страны было решено отказаться от пышных празднований Дня единства народа Казахстана.