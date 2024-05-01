Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" отправился в отдалённые сёла страны

Медицинский поезд с бригадой врачей сегодня отправился из Астаны для оказания бесплатной амбулаторной помощи жителям 147 отдаленных сел на протяжении всего маршрута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В этом году "поликлиника на колесах" начнет свою работу с западных регионов, пострадавших от паводков, и нацелена охватить медуслугами 90 тысяч сельского населения.

"Благодаря проекту многие жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов могут получить консультации квалифицированных врачей и пройти обследование на наличие каких-либо заболеваний. Впервые в этом году закуплен маммограф, услуги которого также будут доступны для населения. В работе поезда примут участие 14 узких специалистов. Таким образом, благодаря деятельности поезда, увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь", ― сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на церемонии запуска медпоезда.

составе врачебной бригады будут оказывать медпомощь терапевт, хирург, педиатр, психолог, невропатолог, специалист ультразвуковой диагностики, врач общей практики, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, онколог-маммолог, гинеколог и уролог.

Кроме консультативно-диагностической помощи, специалисты медпоезда смогут провести мини-операции, выдать направления на плановое лечение в стационары.

График движения медпоезда разработан с учетом отсутствия медицинских пунктов в отдаленных станциях, также на основании обращений граждан и государственных органов. Врачи медицинской бригады окажут первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь сельским жителям, находясь в среднем по 1-2 дня на каждой станции.

"Поезд "Саламатты Қазақстан" - это уникальный проект. Важно, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте оказывает всестороннюю поддержку проекту. Помимо проведения медицинских консультаций и диагностики, жителям отдаленных населенных пунктов оказывается медиативно-правовая и психологическая помощь, принимаются меры по разрешению конфликтов, приему обращений, защите прав и интересов граждан", ― отметил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Всего с 2010 года проект "Медицинские поезда" посетил 1991 станцию во всех регионах страны, обследовано 658 407 человек, в том числе 142 660 детей. Количество осмотров врачей составило порядка 3,5 млн, проведено около 29 тыс. мини-амбулаторных операций, стоматологическая помощь оказана 169 тыс. жителей.

Социальный проект реализуется при партнерстве Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства здравоохранения РК и группы компаний АО "Самрук-Қазына" фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust".