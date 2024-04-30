Для русской девушки из Петропавловска казахский язык стал родным

Жительница Петропавловска, русская по национальности с детства в совершенстве владеет казахским языком. В ее семье никто не говорит на государственном языке. Но это не помешало девушке с отличием окончить казахскую школу и академию полиции. Сейчас она работает участковым инспектором в звании старший лейтенант, сообщает BaigeNews.kz.

Виктория Вьюшкина, уроженка Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Девушка имеет турецкие, украинские и русские корни. Но свободно владеет казахским языком ещё со школьной скамьи. Среднее и высшее образование она получала на государственном языке.

"Это была инициатива бабушки. Она на тот момент была директором школы. Бабушка такой человек, она была депутатом маслихата и смотрела в будущее. Вот и подала родителям такую идею. Предложила попробовать мне поучиться в казахской школе с условием, что если не получится, то меня переведут в русскоязычный класс. Сначала меня отдали в нулевой. Там для лучшего закрепления я проучилась два года. Все было хорошо. Так до 11 класса и доучилась", - объясняет Виктория Вьюшкина.

После окончания школы она поступила в академию МВД в Костанае. Не раздумывая, и там выбрала казахоязычный взвод. Сейчас девушка может свободно разговаривать на двух языках.

"Иногда даже спрашивают, а на каком языке ты думаешь? Учитывая, что двуязычие у меня в жизни началось со школьной скамьи, то и размышляю я про себя тоже на двух языках. Мне это нравится. Такая разносторонность помогает развиваться. Акцент? Сама не замечала, но многие говорят, что у меня он есть, но только в русском произношении. Из-за того, что, наверное, на казахском много разговариваю, поэтому. Это позволило мне не просто изучить культуру казахского народа как по книгам. А прожить, прочувствовать ее. Это очень интересно", - предполагает Виктория.

В ее многонациональной семье нет представителей казахского народа и никто, кроме девушки, не говорит на государственном языке. Третий год Виктория работает в правоохранительных органах. Сейчас девушка занимает должность участкового инспектора в звании старшего лейтенанта.

Коллеги говорят, что Виктория как универсальный полицейский. Может найти общий язык с каждым. И владение государственным языком ей во многом помогает.

"В академии учились вместе, она на курс младше поступила. Одновзводники сразу заметили необычную девушку из Северо-Казахстанской области. Конечно, это редкость такое совершенное владение казахским языком у представителя славянской языковой группы. Языкового барьера как такового нет. На русском или на казахском разъяснить человеку – без труда представляется ей. И как человек она хороший. С ней приятно работать", - ответил коллега Виктории Кажыбек Жумуков.

Виктория с детства увлекается историей Казахстана. Любит изучать труды казахстанских поэтов и писателей. Сейчас её настольная книга Путь Абая.