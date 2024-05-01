В аэропорту Астаны временно отменили все ночные рейсы

Из-за ремонта взлётно-посадочной полосы с 1 мая вынужденно приостановили все ночные рейсы в столичном аэропорту, передаёт BaigeNews.kz .

"С 1 мая 2024 года до окончания ремонта, в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, ― говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Напомним, с 1 мая во всех аэропортах Казахстана вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах.