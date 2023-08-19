Как проходят поиски пятого пропавшего горняка в шахте "Казахстанская"

В шахте "Казахстанская" приостановили тушение локальных очагов пожаров, а все усилия направлены на поиски пятого оставшегося под землёй шахтёра, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, глава ведомства ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ в шахте.

"В 18:14 обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова. Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера. Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 метров", — сообщили в МЧС.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.



Известно, что под землёй остались пять человек. Позднее были обнаружены тела четверых погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем.

Ранее был опубликован список троих, ранее найденных, погибших горняков. Четвертого обнаружили сегодня вечером.

Кроме того, в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.