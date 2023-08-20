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Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"

Сегодня, 09:54
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пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау" Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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Фото: пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау"

Фото погибших шахтёров представили в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау",  передаёт BaigeNews.kz.

В результате трагедии в шахте "Казахстанская" погибли:

  • Стешин Денис Геннадьевич, 1978 года рождения, проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год.
  • Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения, электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет.
  • Бургун Виктор Сергеевич, 1966 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
  • Слюньков Виталий Владимирович, 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
  • Старовойт Илья Александрович, 1996 года рождения, электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. В момент аварии  под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах  находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два —  в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли.  Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем.  19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

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