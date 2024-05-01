Рыбакина и Путинцева устроили триллер в Мадриде

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретились казахстанские теннисистки ― четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина считалась явной фавориткой, однако первый сет остался за Путинцевой. Во второй партии Юлия также повела с брейком, однако Елене удалось совершить яркий камбэк, как и в третьей, где она уступала со счетом 2:5, забрав победу по итогам трех сетов — 4:6, 7:6, 7:5.

Таким образом, Елена Рыбакина вышла в полуфинал соревнований, где сыграет с победительницей матча белоруски Арины Соболенко (2-е место) и Мирры Андреевой из России (43-е место).

Стоит отметить, что для Рыбакиной эта победа над Путинцевой стала первой в истории их противостояния. До этого дважды сильнее оказывалась Юлия.