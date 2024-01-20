Работают в опасных для жизни условиях: что происходит на месте трагедии в "Майкаинзолото"

На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" сохраняется угроза обвала грунта: спасатели работают в опасных для жизни условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

"Малогабаритным экскаватором на дне обвала проведена переэкскавация грунта в объеме около 850 кубических метров. Это позволило расширить пространство для работы второго экскаватора. 20 января с соблюдением всех правил безопасности, с помощью двух бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горная порода с предположительного местонахождения автобуса", — сообщили в ДЧС.

Спасателями ДЧС Павлодарской области постоянно обеспечивается страховка и безопасность работ двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. Кроме этого с соблюдением правил безопасности и со страховкой проводятся спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъём найденных предметов.

Круглосуточно проводится наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней с помощью сканирования. Также проводится гесканирование дна воронки, для координации направления экскаваторов.

Работы осложнены минусовой температурой и тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта, существует угроза обвала.

Всего в поисковых работах задействованы 147 человека, 45 единицы техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных устройства.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото". Ещё двоих спасателей ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Также глава ведомства сообщил подробности того, как автобус провалился под землю. По словам министра, оператор шахты рудника после хлопка вызывала спасателей. Этот хлопок мог быть вызван провалом земли. Однако из-за того, что все произошло ночью, никто не мог определить, что произошёл обвал земли.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя. Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса прокомментировал спасательную операцию, ответив на вопрос: есть ли у спасателей шансы выжить.

Между тем, семьи спасателей из автобуса, который провалился в гигантский котлован, не теряют надежды увидеть своих родных живыми.