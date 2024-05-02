Красота требует жертв: в Казахстане подорожали средства гигиены

Рынок бытовой химии, косметики и парфюмерии в стране принадлежит импортёрам, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

"Местное производство не справляется практически ни с одной категорией продукции в секторе, а то и полностью отсутствует. Так, например, в сегменте моющих средств казахстанское производство по итогам первых двух месяцев текущего года составило 3,2 тыс. тонн — на 15% больше, чем годом ранее. Однако это всего 13,8% от ресурсов. Основная часть, соответственно, пришлась на импорт: 86,2%. Всего с начала года в страну завезли 20,3 тыс. тонн моющих средств, минус 14,5% за год. Выпуск мыла сократился на 23,5%, до 3,6 тыс. тонн. Казахстанские компании перекрыли 42,2% спроса, однако сокращение производства привело к потере доли рынка по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (было 46,9%). Импорт мыла составил 4,9 тыс. тонн, или 57,8% от ресурсов", - пишут аналитики.

Рынок чистящих паст и порошков полностью принадлежит импортёрам: 99,9% спроса перекрыто импортной продукцией. В стране произвели всего 300 кг — на 23,9% меньше, к тому же, чем годом ранее. При этом, по официальным данным, импорт заметно сократился — сразу в 3,1 раза, до 400,1 тонны.

Что касается парфюмерии и косметических средств, местное производство за январь-февраль составило 1,1 тыс. тонн — на 3,9% меньше, чем годом ранее. Это перекрыло всего 9% спроса, против таких же неудовлетворительных 8,7% годом ранее. 91% рынка — за импортёрами.

В том числе спрос на средства для бритья и дезодоранты перекрыт казахстанскими компаниями на 50,7%, на шампуни и средства для волос — лишь на 4,6%, на средства гигиены полости рта и зубов — на мизерные 0,4%, а зубных паст и порошков в РК за соответствующий период вообще не производили.

В стоимостном выражении за январь-февраль текущего года выпуск мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств составил 1,1 млрд тг. Производство сконцентрировано всего в трёх регионах страны — Шымкенте (901 млн тг), Алматинской (161,2 млн тг) и Атырауской (19,8 млн тг) областях.

Цены на товары личного потребления по итогам марта текущего года выросли в годовой динамике на 9,9%.

"Наибольшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской (на 16,6% за год), Жамбылской (на 14,5%) и Алматинской (на 14,2%) областях, наименьшее — в Абайской (плюс 3,2%), Атырауской (плюс 3,5%) и Жетысуской (плюс 4,2%) областях. В разрезе видов продукции дезодоранты подорожали на 15%, гели для душа — на 12,8%, кремы для рук — на 12,6%, зубные пасты — на 11,8%, шампуни — на 11,1%, туалетное мыло — на 10,6%, пены и гели для бритья — на 10,5%, краски для волос — на 10,3%, зубные щетки — на 9,7%, станки для бритья — на 8,2%, кремы для лица — на 7%, детское мыло — на 4,7%", - говорится в сообщении.

Хозяйственное мыло в среднем по стране стоило 387 тг за 200 граммов, детское мыло — 386 тг за 100 граммов, туалетное мыло — 504 тг за 100 граммов, шампунь — 1,2 тыс. тг за 200 мл, зубная паста — 1,1 тыс. тг за 75 мл, стиральный порошок — 800 тг за 500 граммов.