Дожди, туман и заморозки - прогноз погоды на 2 мая в Казахстане

Какая погода будет 2 мая, рассказали в Казгидромете, передаёт BaigeNews.

"На большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с ними пройдут дожди, на востоке, в ночные часы в Карагандинской области, в областях Абай и Жетісу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке – град, шквал, на юго-западе - пыльная буря, на северо-западе – туман", - сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Кроме того, ночью в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов. Также на большей части Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской областей, области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.