Паводки в Казахстане: более 43 тысяч человек вернулись в свои дома

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысяч мешкотар.

"В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет", - сказал представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

К этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6 338 человек. Отведена и откачана вода из 7 710 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.