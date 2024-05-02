О чём мечтала Салтанат Нукенова, рассказал Айтбек Амангельды

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выступил в судебных прениях и рассказал, о чём мечтала его сестра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы всегда обсуждали будущее, родителей, друзей, личные эмоции, работу, в целом, всю жизнь без каких-либо исключений. В будущем Салта больше всего мечтала стать мамой. Она присутствовала на всех детских праздниках, которые были в нашей семье, у её подруг. Всегда проводила много времени, уделяла отдельное внимание детям и подаркам, которые им дарила", - рассказал брат Нукеновой.

Также Амангельды сообщил, что в этом году они с сестрой планировали сделать подарок на юбилей родителей.

"В этом году моим родителям исполняется 60 лет обоим. Мы с Салтой обсуждали, как бы их поздравить, какой бы подарок мы хотели им подарить. Планировали подарить семейную поездку: всем вместе вчетвером съездить отдохнуть. Потому что всем вместе нам съездить за рубеж не получалось. Хотели создать новые воспоминания. У нас много теплых фотографий, моментов. Потому что мы их создавали, находили время, создавали возможность, чтобы провести это время вместе и запомнить это время, как самое ценное", - сказал он.

По словам Айтбека Амангельды, в октябре 2023 года Салтанат мечтала открыть школу астрологии.

"Для того, чтобы обучать девушек, и чтобы у них была возможность зарабатывать себе на жизнь, строить свою жизнь, быть успешными, заботиться о себе, своих детях и иметь лучшее будущее. И у Салты были планы и мечты на будущее. Салтанат хотела помогать людям через тренинги", - рассказал Амангельды.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.